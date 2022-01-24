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Новая возлюбленная Канье Уэста ответила на обвинения в меркантильности

Актриса Джулия Фокс заявила, что всю жизнь встречалась с миллиардерами

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс, которая стала новой возлюбленной рэпера Канье Уэста, ответила на обвинения в меркантильности. Ее подкаст Forbidden Fruits был опубликован в Spotify.

Артистка заявила, что ей все равно на мнение тех, кто считает, будто она встречается с музыкантом из-за его славы или денег. «Дорогуши, давайте будем честными, я встречалась с миллиардерами всю свою взрослую жизнь», — сказала Фокс.

Ранее актриса высказалась о романе с Уэстом. «Нет никаких ярлыков. Ничего такого. Мы просто люди, которые помогают друг другу чувствовать себя немного лучше. Это такая связь Близнецов и Водолея. Это очень вдохновляет», — сказала она. По словам артистки, ей нравится, что любая идея Уэста может стать реальностью, поскольку он привык воплощать свои мечты в жизнь.

2 января сообщалось, что 44-летнего рэпера и 33-летнюю актрису заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

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Евгений Шульгин
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