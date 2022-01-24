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Названы точные цены Samsung Galaxy S22

Инсайдер: стоимость смартфонов Samsung Galaxy S22 будет начинаться с 850 евро

Фото: Steve Marcus / Reuters

Самый дешевый аппарат серии Samsung Galaxy S22 будет оценен в 850 евро. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Роланд Квандт.

Известный блогер и инсайдер назвал точные цены на флагманскую серию Galaxy S22 в европейском регионе. По информации автора, стоимость смартфонов корейского бренда будет начинаться с 850 евро — во столько оценят базовый флагман с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Модель с 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 900 евро.

Стоимость Galaxy S22+ в базовой комплектации с 128 гигабайтами встроенной памяти составит 1050 евро, в топовой, которая имеет 256 гигабайт памяти — 1100 евро. Самый доступный топовый флагман Galaxy S22 Ultra получит восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти — девайс будет стоить 1250 евро. Модели с 256 и 512 гигабайтами встроенной памяти выйдут на рынок по цене в 1350 и 1450 евро соответственно.

Квандт также опроверг информацию о том, что смартфоны Galaxy S22 должны оказаться дешевле, чем аппараты Galaxy S21. «Подумайте о COVID-19, нехватке комплектующих и инфляции», — подытожил блогер.

Ранее инсайдеры сообщили, что презентация флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S22 состоится 8 февраля. Продажи флагманов будут открыты 24 февраля.

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Андрей Ставицкий
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