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«Газпром» объявил об историческом минимуме запасов газа в Европе

«Газпром»: из подземных хранилищ в Европе отобрано порядка 70 процентов объема газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах, объявили в «Газпроме». В сообщении госкомпании в Telegram приведены данные Gas Infrastructure Europe.

Судя по ним, на 22 января из европейских ПГХ откачано уже порядка 70 процентов объема, закачанного за лето. «Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26 процентов (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42 процентов — до 41,8 процента», — говорится в сообщении.

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Ранее в ходе торгов 24 января цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составил 19,4 процента.

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе 2022 года достигнут нового исторического рекорда за всю историю, превысив 10 миллиардов кубометров. Одновременно на рынке опасаются, что потенциальные санкции против России могут привести к прекращению поставок. В Кремле подобные заявления посчитали «фейковой истерией».

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Платон Щукин
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