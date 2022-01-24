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Умерла работавшая с Ельциным и Путиным журналистка

На 48-м году жизни умерла журналистка Горбунова, входившая в кремлевский пул РИА Новости

Фото: РИА Новости

Журналистка Наталья Горбунова, входившая в кремлевский пул РИА Новости и работавшая с бывшим президентом России Борисом Ельциным и нынешним главой государства Владимиром Путиным, скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее близких.

«Наталья скоропостижно скончалась», — заявил источник. Причина смерти журналистки не раскрывается. По данным агентства, в феврале этого года Горбуновой должно было исполниться 48 лет.

В управлении пресс-службы и информации президента России запомнили журналистку как одну из самых сильных в кремлевском пуле. Отмечается, что творческая принципиальность и профессионализм Горбуновой в сочетании с лучшими человеческими качествами «не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами».

Наталья Горбунова работала в РИА Новости с 1994 года. Много лет журналистка освещала деятельность Ельцина и Путина. С первыми лицами государства она выезжала в командировки по России и за рубеж. Затем журналистка перешла на административную работу, заняв пост одного из руководителей новостной службы агентства. Горбунова была отмечена госнаградами, в частности, дважды получала благодарности российского лидера.

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Евгения Наумова
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