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Российский уголь стало сложнее вывозить из страны

«Коммерсантъ»: поставки угля за границу через Дальний Восток резко снизились

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские производители угля пожаловались на то, что его стало сложнее вывозить на экспорт, пишет «Коммерсантъ». В 2021 году количество перевозок выросло только в одном регионе и снизилось в трех.

По итогам года отгрузка угля на экспорт в восточном направлении выросла на 0,44 процента, до 101,3 миллиона тонн, при плане Минтранса в 108,2 миллиона тонн. Поставки в порты Дальнего Востока сократились из Бурятии (на четыре миллиона тонн), Хакасии (на шесть миллионов тонн) и Новосибирской области (на один миллион тонн).

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При этом отгрузка из Якутии выросла на 10 миллионов тонн — за счет угля, добытого на Эльгинском месторождении, разрабатываемом компанией Альберта Авдоляна «А-Проперти».

По данным источников издания, сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении указания премьер-министра Михаила Мишустина о безусловном вывозе грузов Дальневосточного федерального округа. В рамках этой директивы на экспорт в порты Дальнего Востока не были доставлены 5,8 миллиона тонн грузов из Бурятии и 0,6 миллиона тонн из Хабаровского края.

«РЖД» в свою очередь собираются частично решить проблему за счет досрочного ввода мощностей Восточного полигона, включающего реконструируемые Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали.

В середине января президент России Владимир Путин распорядился предоставить дополнительные гарантированные квоты на вывоз угля в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в общем объеме 18 миллионов тонн в 2022 году.

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Платон Щукин
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