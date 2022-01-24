Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара

Пострадавшая при пожаре российская певица Марина Хлебникова связалась с создателями программы «Прямой эфир» и рассказала о состоянии своего лица после инцидента. Ее слова приводит KP.RU.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — заявила артистка.

Отмечается, что в настоящее время исполнительница живет у друзей. Она планирует сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вновь выступать на сцене.

Пожар в квартире певицы на улице Ратной в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Сообщалось, что после инцидента Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара и получила многочисленные ожоги.

11 января 2022 года Хлебникову выписали из больницы. Певица рассказала, что на время переедет к друзьям. Они, в свою очередь, уже организовали сбор средств для восстановления квартиры артистки.