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Российский врач заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 вдвое

Главврач Вечорко: инкубационный период коронавируса сократился с семи до трех дней

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Инкубационный период коронавируса сократился с семи до трех дней. Об этом заявил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем Facebook.

«Инкубационный период сократился, пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5-7 дней при заражении дельта-штаммом)», — написал российский врач в социальной сети.

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По словам медика, сокращение инкубационного периода вдвое может быть связано с распространением омикрон-штамма. При этом южноафриканский вариант COVID-19 только изучается и врачи не могут точно определить штамм коронавируса у всех пациентов, подчеркнул он.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность окончания пандемии после омикрон-штамма. По его словам, новая мутация не станет выходом из пандемии, поскольку из-за быстрого распространения омикрона возрастает вероятность возникновения более опасного штамма.

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Анастасия Шейкина
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