Стало известно о готовящемся судебном иске против Кадырова

Юрист Абубакар Янгулбаев, сын задержанной силовиками Заремы Мусаевой — жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в своем Telegram-канале заявил о готовящемся иске против главы республики Рамзана Кадырова.

Свое решение юрист мотивировал тем, что глава Чечни разжигает ненависть в адрес его семьи, а также пытается унизить их честь и достоинство.

Ранее Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда Чечни «воплощением предательства».

Политик подчеркнул, что всегда уничтожал террористов и их пособников, очистил от них свою землю и нещадно борется с ними, где бы они ни находились. В этой борьбе погибли «тысячи достойных сыновей» среди чеченцев, добавил Кадыров.

Члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Отмечалось, что супруга Янгулбаева, Мусаева, находится в Чечне.

Мусаева, по словам министра связи республики Ахмеда Дудаева, была задержана за нападение на сотрудника на 15 суток . Сейчас женщина находится в спецприемнике.

21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.