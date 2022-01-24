Почетный папа Бенедикт извинился за преуменьшение фактов педофилии

Бывший папа Римский Бенедикт XVI признал, что присутствовал на заседании по совращению несовершеннолетних одним из священников, и извинился за то, что не принял решения о направлении провинившегося пастора на лечение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Бездействие Бенедикта на заседании в 1980 году было доказано в рамках независимого расследования епископства Мюнхена. Бенедикт, который в то время был архиепископом Мюнхена и Фрайзинга Йозефом Ратцингером, сначала отказался подтвердить факт своего присутствия на обозначенном выше заседании, однако в понедельник, 24 января, его секретарь заявил, что предыдущие слова Бенедикта были поданы с ошибкой пресс-службой Святого престола. Он передал сожаления патриарха и сказал, что тот с болью читает доклад о случаях педофилии и бездействия мюнхенского епископства в этом отношении.

20 января почетного папу Римского Бенедикта XVI обвинили в преуменьшении фактов педофилии в церкви и уличили в отказе принять меры против священнослужителей в четырех случаях предполагаемого сексуального насилия над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена.