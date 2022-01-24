Объяснена причина популярности Кейт Миддлтон у публики

Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер объяснила всеобщую любовь публики к стилю Кейт Миддлтон. Ее мнение приводит News.com.au.

Автор материала пояснила, что работа герцогини Кембриджской Кэтрин и ее мужа принца Уильяма состоит в том, чтобы сделать монархию более актуальной и доступной для современного общества. По этой причине королевская особа регулярно выходит в свет в нарядах массмаркетовых брендов. Например, ее фотографируют в одежде Zara, Mango, H&M, Marks & Spencer и других.

Кроме того, жену принца Уильяма часто замечают в украшениях из дешевых магазинов. Например, в январе она посетила

Музей подкидышей (The Foundling Museum) в Лондоне в серьгах популярной марки Accessorize за 725 рублей. Помимо этого, Миддлтон неоднократно дополняла свои образы аксессуарами Chelsea Flower Show стоимостью восемь фунтов стерлингов (851 рубль).

«Таким образом Кейт напоминает фанатам о том, что после попадания в королевскую семью она не забыла свои корни. Дешевые предметы гардероба делают ее приближенной к обычным людям», — добавила Элсер.

В октябре 2021 года Кейт Миддлтон выполнила королевские обязанности в старом наряде. Фотографы запечатлели ее в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Уточнялось, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1660 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.