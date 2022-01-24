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Зеленский заявил о контроле над ситуацией на Украине

Президент Зеленский заверил, что ситуация на Украине находится под контролем
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

Зеленский при этом отметил, что никаких причин для паники нет. Он подчеркнул, что Киев работает для полной деэскалации ситуации в Донбассе и движения путем мирного урегулирования. «Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными», — рассказал глава государства.

Помимо этого, он также заявил, что итогом заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стали не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для украинского общества и граждан страны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что поводов для паники из-за движения войск на российско-украинской границе сегодня нет. Он добавил, что такие масштабные перемещения случались и раньше.

Марина Совина
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