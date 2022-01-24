Каляпин ответил на обвинение Кадырова в финансировании экстремистов

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игорь Каляпин ответил на обвинение главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что общественная организация финансирует экстремистские Telegram-каналы. Заявление Каляпин сделал в эфире телеканала «360».

По словам правозащитника, комитет не может ничего финансировать, так как организация работает без юридического лица и не имеет счетов. «Никто ни от кого никогда не скрывался, если есть вопросы, мы готовы ответить», — отметил он.

Каляпин также сообщил, что в случае с семьей Янгулбаевых, к которой в дом ворвались представители правоохранительных органов и увезли Зарему Мусаеву в Грозный, «Комитет против пыток» помог им переехать в Нижний Новгород. «Что касается младшего сына, к которому предъявляют претензии и который проживает в Европе, ему помощи не оказывалось и к его заявлениям отношения не имеем», —заключил Каляпин.

Ранее глава Чечни назвал члена СПЧ и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами. По его словам, эти люди прорабатывают сценарии и говорят своим собеседникам, как себя надо вести и что говорить. Таким образом они хотят опорочить Чеченскую Республику и ее жителей, считает он.

Заявления Кадырова прозвучали на фоне ситуации с семьей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. 21 января «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.