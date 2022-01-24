В МИД России увидели желание США морально изничтожить украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в политике США «желание морально изничтожить украинцев». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она разместила рядом противоречащие друг другу высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Первый утверждал, что Киев не видит оснований утверждать о готовящемся полномасштабном наступлении России на Украину, тогда как представитель американского военного ведомства заявлял об отсутствии у России планов идти на деэскалацию.

«Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?», — написала Захарова.

Ранее Данилов заявил, что поводов для паники из-за движения войск на российско-украинской границе сегодня нет, такие масштабные перемещения случались и раньше. По словам чиновника, украинское руководство не видит оснований утверждать, что Россия готовит полномасштабное вторжение в страну.

Позднее со схожим заявлением выступил и президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что ситуация в стране находится под контролем. Он при этом отметил, что никаких причин для паники нет, и подчеркнул, что Киев работает для полной деэскалации ситуации в Донбассе и движения путем мирного урегулирования.