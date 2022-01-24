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На Украине пообещали бесплатно поить британцев спиртным

Во Львове винодельня «Фабрика Коркив» пообещала угощать британцев рюмкой наливки

Фото: Аимаина хикари / Wikimedia

Во Львове винодельня «Фабрика Коркив» пообещала бесплатно поить граждан Великобритании наливкой в благодарность за военную помощь, которую их страна оказывает Украине. Об этом сообщается на странице производителя в Facebook.

В винодельне рассказали, что до конца зимы каждому британцу, подтвердившему свое гражданство удостоверением личности, в винном баре будут бесплатно наливать рюмку спиртного. «Мы, украинцы, благодарная нация, поэтому винодельня "Фабрика Коркив" угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность!» — говорится в заявлении.

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На новость о бесплатной наливке от «Фабрики Коркив» отреагировала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. Она поблагодарила винодельню за такое предложение и заявила о готовности воспользоваться им. «Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!» — написала она на своей странице в Twitter.

20 января стало известно, что Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. До этого замглавы Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что страна поставила украинским вооруженным силам несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны.

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Георгий Нестеров
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