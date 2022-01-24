ФНС объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила расчет суммы годового дохода по банковским вкладам, не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, для того, чтобы рассчитать суммы надо умножить 1 миллион рублей на ключевую ставку Центробанка (ЦБ) на 1 января данного года. Годовые доходы по банковским вкладам, которые равны или ниже нее, облагаться НФДЛ не будут. В случае, когда доход выше, налогом облагается разница между доходом и свободной от налога суммы. Отмечается, что впервые уплатить этот налог за 2021 год россиянам придется до 1 декабря этого года. Декларировать или каким-либо образом оформлять такие доходы вкладчикам не потребуется, добавили в службе.
Выплаченные физическому лицу по валютным счетам проценты пересчитают в рубли по курсу ЦБ на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада из-за колебания курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается. При этом под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 процента годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам.