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ФНС объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам

ФНС пояснила, как рассчитать сумму годового дохода по вкладам, не облагаемую НДФЛ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила расчет суммы годового дохода по банковским вкладам, не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, для того, чтобы рассчитать суммы надо умножить 1 миллион рублей на ключевую ставку Центробанка (ЦБ) на 1 января данного года. Годовые доходы по банковским вкладам, которые равны или ниже нее, облагаться НФДЛ не будут. В случае, когда доход выше, налогом облагается разница между доходом и свободной от налога суммы. Отмечается, что впервые уплатить этот налог за 2021 год россиянам придется до 1 декабря этого года. Декларировать или каким-либо образом оформлять такие доходы вкладчикам не потребуется, добавили в службе.

Выплаченные физическому лицу по валютным счетам проценты пересчитают в рубли по курсу ЦБ на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада из-за колебания курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается. При этом под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 процента годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам.

Марина Совина
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