В ЕС выразили готовность ввести новые антироссийские санкции

Страны ЕС в ходе обсуждения сложившейся на Украине ситуации выразили готовность принять и ввести новые антироссийские санкции в случае необходимости. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, его слова приводит ТАСС.

Комментируя итоги прошедшего в Брюсселе заседания Совета ЕС, министр указал, что прошедшая встреча продемонстрировала «большую степень согласия» между европейцами и Соединенными Штатами. Он отметил, что считает подобное сплочение крайне важным, поскольку «безопасность в Европе неделима».

Глава французского внешнеполитического ведомства также заявил, что на него произвели впечатление «твердость европейцев и их готовность вместе представить комплекс санкций, мер сдерживания России, чтобы помешать наступлению — военному или иному — на Украине».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель оценил угрозу нападения России на Украину.