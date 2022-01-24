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В ЕС выразили готовность ввести новые антироссийские санкции

Страны ЕС при обсуждении Украины заявили о готовности к введению новых санкций

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны ЕС в ходе обсуждения сложившейся на Украине ситуации выразили готовность принять и ввести новые антироссийские санкции в случае необходимости. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, его слова приводит ТАСС.

Комментируя итоги прошедшего в Брюсселе заседания Совета ЕС, министр указал, что прошедшая встреча продемонстрировала «большую степень согласия» между европейцами и Соединенными Штатами. Он отметил, что считает подобное сплочение крайне важным, поскольку «безопасность в Европе неделима».

Глава французского внешнеполитического ведомства также заявил, что на него произвели впечатление «твердость европейцев и их готовность вместе представить комплекс санкций, мер сдерживания России, чтобы помешать наступлению — военному или иному — на Украине».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель оценил угрозу нападения России на Украину.

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Варвара Кошечкина
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