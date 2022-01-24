В офисе Зеленского прокомментировали эвакуацию семей американских дипломатов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не считают тревожным сигналом решение США эвакуировать из страны семьи американских дипломатов. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает LIGA.net.

Он прокомментировал резолюцию властей США и пояснил, что они могли бы столкнуться с критикой, если бы поступили иначе. Соединенные Штаты постоянно говорят об угрозе ухудшения ситуации с безопасностью, а поэтому Госдепартамент должен был позаботиться о семьях дипломатов, считает Подоляк. Он подчеркнул, что не стоит превращать в «тревожные сигналы» внутренние управленческие решения властей стран-партнеров.

По словам советника главы ОП, происходящее существенно не повлияет на работу диппредставительств или уровень взаимодействия с ними. Кроме того, считает он, решение может быть пересмотрено уже в феврале.

Ранее стало известно, что посольство США запросило у Госдепартамента разрешения покинуть территорию Украины всем представителям неосновного персонала и их семьям. По данным близкого к украинскому правительству источника телеканала, эвакуация может начаться на следующей неделе.

В министерстве иностранных дел Украины такое решение назвали преждевременным и отметили, что кардинальных изменений в стране в плане безопасности в последнее время не происходило.

