Врач перечислил пять самых частых симптомов омикрон-штамма коронавируса

Врачи назвали самые частые симптомы омикрон-штамма коронавируса, передает интернет-газета bdnews24.

Как уточнил официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам, около три четверти (73 процента) всех инфицированных омикрон-штаммом жаловались на насморк.

Врачи наблюдали головные боли у 68 процентов заразившихся этим видом COVID-19. 64 процента людей рассказали о чувстве усталости. Около 60 процентов пациентов жаловались на чихание или боли в горле, а 44 процента — на кашель, перечислил самые частые признаки эксперт.

По словам медика, эти пять симптомов похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.

Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади отметила, что на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Часть медиков считает, что у омикрона нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других штаммов.