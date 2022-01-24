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Эпидемиолог оценил омикрон фразой «распространяется как лесной пожар»

Эпидемиолог Горелов заявил, что омикрон распространяется как лесной пожар

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса распространяется как лесной пожар. Такой фразой его заразность оценил эпидемиолог, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала НТВ.

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«Омикрон распространяется как лесной пожар. Будем надеяться, что будет резкий взлет и резкое падение, потому что дров на самом деле не хватит, как при лесном пожаре. Все выгорит», — отметил Горелов.

О заразности людей с омикрон-штаммом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, симптомы омикрона могут проявиться позднее, чем его заразность — на третий-пятый день.

23 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что омикрон не станет выходом из пандемии, поскольку из-за его быстрого распространения возрастает вероятность возникновения более опасного штамма.

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Анастасия Шейкина
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