Эпидемиолог оценил омикрон фразой «распространяется как лесной пожар»

Омикрон-штамм коронавируса распространяется как лесной пожар. Такой фразой его заразность оценил эпидемиолог, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала НТВ.

«Омикрон распространяется как лесной пожар. Будем надеяться, что будет резкий взлет и резкое падение, потому что дров на самом деле не хватит, как при лесном пожаре. Все выгорит», — отметил Горелов.

О заразности людей с омикрон-штаммом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, симптомы омикрона могут проявиться позднее, чем его заразность — на третий-пятый день.

23 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что омикрон не станет выходом из пандемии, поскольку из-за его быстрого распространения возрастает вероятность возникновения более опасного штамма.