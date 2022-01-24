Экс-советник бывшего президента США получила российский паспорт

Экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила паспорт гражданки России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Масси в России Балтазара Шальденбранда.

Документ госпоже Масси вручил помощник президента России Юрий Ушаков. Экс-советник Рейгана поблагодарила чиновника, с которым она много общалась, когда тот занимал должность посла России в США (1998 — 2008 годы). Масси поблагодарила Ушакова и назвала его «успешным и популярным послом РФ в США».

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — заявила экс-советник президента США.

Гражданство России 90-летняя Масси, которая в 80-90-е годы консультировала президента США по вопросам внешней политики в отношении Советского Союза, получила 30 декабря 2021 года. Указ о предоставлении ей статуса гражданки РФ подписал президент Владимир Путин.