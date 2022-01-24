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Избившего школьника кухонным топориком россиянина задержали

В Пензе задержали 18-летнего россиянина за покушение на убийство 10-летнего школьника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пензенской области задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство школьника кухонным топориком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 24 января россиянин напал на десятилетнего мальчика около подъезда дома № 2 по улице Глазунова в Пензе и несколько раз ударил топориком по голове. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре личность молодого человека установили.

Как уточняет РИА Новости, в результате избиения пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее в Воронеже мать, убившую семимесячную дочь из-за плача, приговорили к 12 годам колонии. Женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

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Мария Рубникович
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