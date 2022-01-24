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Депутат Рады «потерял» половину Украины

«Главред»: депутат Рады Тищенко в поздравлении забыл упомянуть 13 областей Украины

Фото: Dmytro Smolyenko/ Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко в поздравлении с Днем Соборности «потерял» половину областей Украины. На эту ситуацию обратило внимание издание «Главред».

В публикации в Facebook политик пожелал украинцам единства «от Киева до Закарпатья». Столица государства располагается к центру от севера страны, Закарпатская область — на западе. Таким образом, парламентарий забыл упомянуть 13 регионов на востоке.

Позднее Тищенко удалил публикацию. В настоящее время в его аккаунте опубликован следующий текст: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту с историко-этнографическими границами Украины. В эти границы включили российские территории: Кубань, Таганрог, районы Брянской области.

Марина Совина
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