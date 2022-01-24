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Великобритания упростила въезд в страну для непривитых туристов

Министр транспорта Великобритании: 10-дневный карантин для непривитых отменяется
Грант Шэппс

Грант Шэппс. Фото: Jessica Taylor / Reuters

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил об упрощении въезда в страну для туристов. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

Уточняется, что теперь невакцинированным путешественникам не понадобится проходить 10-дневный карантин по прибытии. Для взъезда им необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и не позднее чем через два после пересечения границы.

Кроме того, сообщается, что королевство отменит все тесты для привитых граждан, желающих посетить страну.

С 7 декабря 2021 года власти Великобритании ужесточили правила въезда для иностранных путешественников в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Все туристы старше 12 лет вне зависимости от прививочного статуса могли въехать на территорию государства только при прохождении ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

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Марк Успенский
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