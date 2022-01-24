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В России снизилась стоимость аренды квартир

«Ъ»: в январе 2022-го ставки аренды жилья снизились в большинстве крупных городов России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В январе 2022 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась в большинстве крупнейших городов России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. Дальнейшего сокращения ставок эксперты, впрочем, не ожидают.

По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России в январе находится на уровне 20,2 тысячи рублей в месяц, «двушки» сдаются за 29,4 тысячи. За месяц оба показателя снизились на 1 процент. В компании «Этажи» изданию рассказали, что ставки для «однушек» и «двушек» упали на 1,3 и 0,5 процента соответственно.

Заметное снижение стоимости долгосрочной аренды, по наблюдениям ЦИАН, произошло в Краснодаре и Красноярске. В «Этажах» обратили внимание на сокращение ставок в Санкт-Петербурге. В Москве, согласно подсчетам ЦИАН, ставки для однокомнатных квартир в январе снизились на 1,2 процента (по сравнению с уровнем декабря 2021-го).

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В «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что предпосылок для дальнейшего роста арендных ставок в Москве нет — по мнению специалистов, цены будут сохраняться на достигнутом уровне. В ЦИАН пока не прогнозируют долгосрочного тренда на снижение стоимости аренды. Январь — традиционный период затишья, подчеркивают аналитики.

Одновременно эксперты ожидают увеличения конкуренции среди арендодателей. Сдать жилье со старым ремонтом становится все сложнее, заключают они.

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.

Нина Ташевская
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