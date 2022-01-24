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На Украине создадут систему всеобщей военной подготовки граждан

Министерство обороны Украины организует систему военной подготовки для всего населения

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Министерство обороны Украины намерено создать и запустить систему всеобщей военной подготовки граждан ради организации масштабного «национального сопротивления» в случае вторжения на территорию страны извне. Об этом в своей колонке для «Украинской правды» рассказал глава ведомства Алексей Резников.

По его словам, в такой системе может быть задействовано все население страны. Уточняется, что система будет организована на базе сил территориальной обороны, которые появились в республике в начале 2021 года. «Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно», — написал министр.

Он также призвал граждан активно записываться в ряды «национального сопротивления» и пояснил, что только таким способом Украина сможет создать «ассиметричные ответы» для «российской военной машины» в случае нападения на страну. «Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их подготовим», — добавил Резников.

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Алевтина Запольская
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