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Домработница рассказала о ревности и ссорах Градского с молодой супругой

Домработница Градского: певец очень любил и ревновал супругу Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Домработница скончавшегося в 2021 году певца, композитора Александра Градского по имени Елена рассказала об отношениях знаменитости с женой Мариной Коташенко, она выступила в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам женщины, Градский очень ревновал молодую жену. Он знал ее расписание дня и мог приехать внезапно в дом. «Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал», — призналась она. Как отметила домработница, в доме звезды были и ссоры. «Но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать», — уточнила она.

Женщина вспомнила: Градский хотел, чтобы все жили мирно. На праздники супруги, а также дети Градского от предыдущих браков собирались вместе.

Градский был в отношениях с Коташенко, которая младше его на 31 год, с 2003 года. Пара поженилась только в 2021 году. Четвертая супруга подарила певцу сыновей Александра и Ивана. От предыдущих жен у Градского есть наследники: 40-летний Даниил и 36-летняя Мария.

Ранее домработница сообщила, что проработала в доме Градского 15 лет без отпусков и получала ежемесячно 50 тысяч рублей.

Алия Шарафутдинова
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