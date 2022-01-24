РЖД запустили распродажу билетов за 777 рублей

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) запустила масштабную распродажу билетов от 777 рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Оформить акционные проездные документы можно с 18 по 27 января 2022 года на даты отправления с 19 по 31 января 2022 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести билеты по таким направлениям, как Нижний Новгород, Владимир, Воронеж и прочим, с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Отмечается, что скидки действуют на билеты в вагоны с местами для сидения. Приобрести их можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее стало известно, что РЖД отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Причиной пересмотра графика более четырех десятков поездов стало падение потребительского спроса. В пресс-службе ФПК сказали, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов может быть вновь увеличена.