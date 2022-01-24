Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидат в президенты Франции призвал отменить санкции против России

Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену европейских санкций против России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур (Eric Zemmour) выступил за отмену европейских санкций против России, с таким призывом он появился в эфире телеканала France 5.

По мнению политика, Париж должен дружить с Москвой. «Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — объяснил он. По мнению Земмура, при малейшем сближении Европы с Россией Вашингтон пытается их разделить. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к Москве, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил он.

Материалы по теме:
Три минуты, включая душ Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Три минуты, включая душРазврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
25 октября
Республика наносит ответный удар Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Республика наносит ответный ударФранция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
12 декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон является лидером опросов общественного мнения и остается главным фаворитом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в апреле 2022 года. Почти каждый второй француз (48 процентов) назвал политика победителем гонки. Лишь шесть процентов верят в победу кандидата от движения «Отвоевание» Эрика Земмура.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Россиянин убил жену и ее сестру сразу после свадьбы и покончил с собой
Кандидат в президенты Франции призвал отменить санкции против России
Генетик назвал «ворота» для проникновения омикрона в организм
Московские архитекторы отказались копировать историческую застройку
Объяснена неизлечимость болезни Альцгеймера
В Госдуме предложили освободить от земельного налога ряд россиян
В США призвали к совместным учениям в Европе для демонстрации Путину серьезности
Раскрыт эффективный способ побороть бессонницу
Домработница Александра Градского проработала 15 лет без отпуска
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter