Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур (Eric Zemmour) выступил за отмену европейских санкций против России, с таким призывом он появился в эфире телеканала France 5.

По мнению политика, Париж должен дружить с Москвой. «Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — объяснил он. По мнению Земмура, при малейшем сближении Европы с Россией Вашингтон пытается их разделить. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к Москве, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон является лидером опросов общественного мнения и остается главным фаворитом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в апреле 2022 года. Почти каждый второй француз (48 процентов) назвал политика победителем гонки. Лишь шесть процентов верят в победу кандидата от движения «Отвоевание» Эрика Земмура.