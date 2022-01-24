Раскрыты детали расследования тройного убийства подростками в Омской области

В Омской области в ходе допроса подозреваемые в тройном убийстве подростки сознались в содеянном. Детали расследования в понедельник, 24 января, сообщает РИА Новости.

После задержания 17-летний юноша подробно рассказал о преступлении — показал сугроб, в который выбросил нож для забоя скота, которым была убита семья, и указал на место, где спрятал окровавленную одежду. Подростки дали признательные показания после того, как следователи выяснили, что девочка скрывает обстоятельства трагедии.

Ранее 24 января сообщалось, что 22 января были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. В комнатах были разбросаны вещи. Два подростка — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — смогли «сбежать» с места происшествия и позвать на помощь. Старшая сестра рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил ее родственников, а также помогла составить фоторобот подозреваемого.

Осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, следователи усомнились в ее правдивости. Выяснилось, что школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против их общения. Они составили план действий, после чего подозреваемый взял у знакомого штык-нож для забоя домашнего скота, пробрался ночью с заднего двора в заранее оставленную открытой дверь и совершил тройное убийство.