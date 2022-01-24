Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи

В Омской области двое задержанных подростков, которых подозревают в убийстве целой семьи, признались в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

Как считает следствие, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», — заявили в пресс-службе ведомства.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. В одном из частных домов села Юрьевка обнаружили три тела — мужчины, женщины и девочки — все с признаками насильственной смерти. Следователи считают, что неизвестный совершил проникновение в жилье и нанес ножевые ранения проживавшим там людям. Двум детям удалось сбежать и позвать на помощь.