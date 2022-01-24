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Раскрыт эффективный способ побороть бессонницу

Медики назвали объятия самым эффективным способом против бессонницы

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Объятия являются эффективным способом заснуть, пишет Express со ссылкой на британских врачей.

В ходе исследования специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. Ученые объяснили это выбросом кортизола в течение дня. Гормон отвечает за реакцию на стресс, а для нормального сна необходимо снизить его количество в организме, добавили специалисты.

Они раскрыли положительное влияние объятий на здоровье человека. Если устроиться в постели поудобнее и обнять любимого человека, это значительно снизит чувство беспокойства и улучшит настроение. Организм начнет вырабатывать серотонин, который имеет важную роль в цикле сна и бодрствования.

По словам медиков, смягчение влияния стресса во время объятий улучшит работу сердца и сосудов. Кроме того, это укрепляет иммунную систему. Выброс дофамина расслабляет мускулатуру. Ученые назвали объятия средством, которое борется против депрессии и поможет побороть бессонницу.

Ранее врачи заявили, что до отхода на покой рекомендуется не смотреть телевизор и не читать, находясь при этом в постели. Кроме того, за некоторое время до сна стоит воздержаться от алкоголя, кофеина и никотина. Подготовить организм ко сну помогут горячий душ, приятная спокойная музыка, а также что-то, что может человеку расслабиться.

Алия Шарафутдинова
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