Еще одна страна отказалась поставлять Украине оружие

Швеция стала еще одной страной, которая отказалась поставлять оружие Украине. Об этом стало известно со слов шведского министра иностранных дел Анн Линде, которая дала комментарий перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Ее цитирует ТАСС.

«У нас очень строгие правила по экспорту оружия, это неактуально с нашей стороны. Но мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но прежде всего путем большой помощи в области реформ», — заявила шведский дипломат.

Также Линде заверила, что Швеция будет помогать Украине в вопросах кибербезопасности в рамках сотрудничества, гарантированного Киеву Евросоюзом. «Но прежде всего это сильная политическая помощь», — добавила Линде, отметив, что Швеция не поставляет оружие государствам, принимающим участие в военных конфликтах.

Кроме того, глава МИД сообщила, что на сегодня Швеция не планирует эвакуировать с территории Украины сотрудников своего посольства. Также, по ее словам, для введения санкций против России не понадобится полномасштабного вторжения, достаточно «какого-то нападения».

Ранее в интервью газете Dagens Nyheter Линде заявила, что риск нападения России на Украину реален и возник по вине Москвы. Дипломат отметила, что рассматриваемая европейскими странами угроза «сказывается на напряженности во всем нашем регионе». Она также отметила, что присутствует угроза и самой Швеции.

Другой страной, которая неоднократно отказывалась от поставок летального оружия Киеву стала Германия. В частности, в январе об этом высказывались канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и представители Министерства обороны ФРГ. В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения.