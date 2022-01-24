Кадыров рассказал о беседе с судьей Янгулбаевым и своем совете не убивать сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в 2015 году Ибрагим Янгулбаев был задержан из-за экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram c председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым.

По его словам, после случившегося отец Янгулбаева — судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев — поругал и побил сына, а также пообещал убить его, если инцидент повторится. При этом Кадыров отметил, что посоветовал мужчине не убивать его. «А теперь они же меня обвиняют чуть ли не в терроризме. Как Янгулбаев остается судьей, я не понимаю. Он брал деньги, чтобы отпускать людей, брал деньги, чтобы сажать. И после этого люди сидят с ним в чатах и общаются. Послушайте, Ибрагим плакал, благодарил меня, говорил: "Ты такой хороший, такой добрый". А сейчас сам называет свой народ овощами», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что если мать Янгулбаева Зарему Мусаеву и правда похитили, то ему непонятна реакция ее семьи. «Почему вы не умерли, если похищают жену, мать? Почему ваш отец сбежал в Турцию? Я в Грозном, в центре, почему вы за мной не охотитесь? Если бы мою жену забрали, я бы совершил преступление, чтобы меня с ней забрали, или убил бы себя», — сказал руководитель региона.

По словам Кадырова, он никогда не простит семье Янгулбаевых в целом и юристу правозащитной организации Абубакару Янгулбаеву высказывания в адрес чеченского народа. «Конечно, мы будем охотиться на тебя, возбудим дела, объявим в розыск, сделаем все, чтобы посадить тебя на скамейку подсудимых», — заявил глава Чечни, добавив, что его слова могут расценивать как угодно — в том числе как угрозу.

Семья Янгулбаевых уехала из Чечни в 2017 году. Ранее Ибрагим Янгулбаев рассказывал, что в 2015 году его, Абубакара и их отца похитили и пытали в резиденции главы Чечни из-за постов в социальных сетях.

Ранее Кадыров назвал Сайди Янгулбаева воплощением предательства. По словам главы республики, судья в отставке не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того, чтобы осудить их за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи».

Заявления Кадырова прозвучали на фоне сообщений о похищении Заремы Мусаевой. 21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи и похитили его больную диабетом супругу. После этого члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Супруга Янгулбаева Мусаева находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.