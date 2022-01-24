Украинский кризис помог швейцарскому франку

Швейцарский франк вырос до шестилетнего максимума по отношению к евро на фоне международного кризиса, связанного с Украиной. Рекорду помогли опасения по поводу возможного военного конфликта, пишет Bloomberg.

Курс евро достиг 1,03 франка — самого низкого уровня с июня 2015 года. Франк дорожает десятый день подряд, что тоже представляет собой рекорд. Аналитики Barclays 23 января отметили, что швейцарская валюта, по-видимому, будет получать поддержку в ближайшее время.

Российский фондовый рынок на фоне геополитических опасений падает. Днем 24 января индекс Мосбиржи теряет почти 5 процентов, индекс РТС — 6,2 процента, свидетельствуют данные площадки к моменту написания новости.

Развитие ситуации обусловлено новым обострением кризиса вокруг Украины: Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из посольства в Киеве, НАТО сообщило, что усилит военное присутствие в Восточной Европе и отправит в Болгарию и на Балтику дополнительные войска и корабли.