В Швейцарии ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве

Швейцария в настоящий момент не планирует эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. Так на соответствующий вопрос «Ленты.ру» ответили в швейцарском МИД.

«Мы будем регулярно проводить повторную оценку ситуации», — заявили в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве также выразили обеспокоенность ростом напряженности на российско-украинской границе.

Ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Позже к эвакуации части сотрудников посольства приступили британские власти. В ФРГ же предложили вывезти членов семей немецких дипломатов за счет государства.

Сообщалось, что Австрия также планирует эвакуировать персонал посольства страны с Украины из-за обострения ситуации на границе с Россией. Кроме того, вопрос об эвакуации своих граждан начало рассматривать правительство Японии.