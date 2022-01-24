Девушка набила тату в виде паутины и показала испорченную мастером кожу

Девушка продемонстрировала неудачную татуировку на своем теле и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных кадрах Эшли Кинг (Ashley King) объяснила, что захотела нанести на ключицы симметричный рисунок в виде паутины. Для это клиентка специально показала мастеру эскиз, который планировала получить в конце сеанса. Однако специалист испортил кожу девушки: он добавил на тату чересчур много линий, расположенных почти вплотную друг к другу, из-за чего финальный результат стал напоминать жабры.

«Прошло много времени с тех пор, как это произошло, и я так ненавижу эту работу. Однако я получила по заслугам, потому что не стала предварительно изучать работы мастера. Если бы он не добавил к татуировке 500 дополнительных линий, она бы мне еще понравилась», — призналась 22-летняя героиня материала.

Публикация стала вирусной и набрала 4,2 миллиона просмотров. Зрители принялись обсуждать ролик в комментариях. «Что это такое? Мне так обидно за тебя, подружка» «Боже мой, у тебя есть жабры», «Это похоже на паутину Тима Бертона. Круто, конечно, но жаль, что художник решил пойти своим путем», «Надеюсь, ты больше не расстраиваешься», — высказывались они.

В декабре 2021 года пользователи сети разглядели непристойный рисунок в новой татуировке девушки. Анонимная юзерша разместила снимок, на котором продемонстрировала новый рисунок на ноге. По ее задумке, на тату должны быть изображены расположенные друг на друге камни разных форм. Однако из-за неудачной реализации полученное изображение напоминает гору фекалий.