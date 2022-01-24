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Франция направила гуманитарную помощь пострадавшим от бедствий на островах Тонга

Французское правительство направило в Тонга груз гуманитарной помощи с водой и палатками

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Французское правительство направило судно с десятью тоннами гуманитарной помощи для пострадавшим на островах Тонга, сообщает вещательная компания Premier.

Париж зафрахтовал корабль La Glorieuse для доставки в Тонга десяти тонн гуманитарных грузов: четырех тонн питьевой воды и шести тонн различных инструментов, палаток, гигиенических наборов. Судно вышло из порта Нумеа, который находится в заморской территории Франции Новая Каледония, и к 27 января должен прибыть в столицу пострадавшей страны Нукуалофа.

Помимо гуманитарного груза, Франция направит в страну военную авиацию, чтобы помочь властям Тонга провести разведывательные полеты для оценки общего ущерба от стихийного бедствия.

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На Тонга уже прибыла гуманитарная помощь из Австралии и Новой Зеландии. Несколько судов из США, Великобритании и Японии также направляются к берегам Фиджи, но их прибытие затруднено из-за проблем с навигацией — на поверхности моря все еще находится большое количество вулканических осадков.

Ранее в Тонга спасатели обнаружили тело 50-летней гражданки Британии Анджелы Гловер, которая погибла из-за извержения подводного вулкана, пытаясь спасти своих собак. Женщину и ее животных смыло мощной волной, которая была вызвана извержением подводного вулкана. При этом ее супруг смог спастись, удержавшись на дереве.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском королевстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами. Стихия разрушила практически все дома на небольших отдаленных островах архипелага. Власти назвали произошедшее «беспрецедентной катастрофой».

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Дмитрий Сотак
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