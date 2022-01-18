В Тонга рассказали о «беспрецедентной катастрофе» из-за цунами

В государстве Тонга извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало цунами, которое разрушило практически все дома на небольших отдаленных островах архипелага. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление местного правительства.

Власти назвали произошедшее «беспрецедентной катастрофой». От вулканического пепла серьезно пострадало водоснабжение, прервана связь с цепью островов после повреждения единственного подводного кабеля, соединяющего Тонгу с остальным миром. Временно приостановлено авиасообщение и нарушены маршруты морского транспорта. В результате цунами погибли 65-летняя женщина, 49-летний мужчина и гражданка Великобритании. Также сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее в Тонга спасатели обнаружили тело 50-летней британки Анджелы Гловер, которая погибла из-за извержения подводного вулкана, пытаясь спасти своих собак. Рассказывается, что женщину и ее животных смыло мощной волной, которая была вызвана извержением подводного вулкана. При этом ее супруг смог спастись, удержавшись на дереве.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами, угрозу которого позднее объявили на Курилах. Уточнялось, что специалисты Центра цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» прогнозировали возможный подход к Курилам волны цунами высотой не более 0,2 метра.