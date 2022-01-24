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Двое пенсионеров сгорели при пожаре в частном доме

В деревне Большеудалово Тюменской области два пенсионера погибли при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В деревне Большеудалово Тюменской области два пенсионера сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в группе регионального управления МЧС во «ВКонтакте».

Все произошло в ночь на понедельник, 24 января. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать распространение огня.

В доме были найдены тела 55-летнего и 62-летнего мужчин. Их личности установлены.

Уточняется, что в ликвидации пожара задействовали 20 сотрудников и шесть единиц техники экстренных служб, в том числе 12 человек и три единицы техники от МЧС России.

Предполагается, что пенсионеры могли погибнуть из-за неосторожности при курении.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар, при котором пострадало два человека, один погиб.

Известно, что пожар случился в пристройке к жилому дому в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, в котором и располагалось заведение. На площади в 50 квадратных метров загорелась мебель.

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Анна Щербакова
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