В Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучили обращению с пулеметом Дегтярева образца 1927 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший участник украинского батальона «Азов» (организация запрещена на территории России) Сергей Коротких.

Он поделился фотографией с лекции для украинских резервистов, на которой был изображен стоящий в аудитории довоенный пулемет. По его словам, бойцов сил территориальной обороны учат пользовать таким оружием, поскольку более современным аналогам не суждено попасть им в руки.

«Думаю, вторым занятием будет «Максим» 1883 года и винтовка Бердана 1870 года. Тем, кто не сбежит, на третьем будет праща и лук. А все потому, что новенькие британские гранатометы увезут на склады Львова, что бы после продать в Африку», — добавил Коротких.

Ранее командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Галушкин заявил, что республика не сможет содержать на постоянной основе 200-300 тысяч вооруженных ополченцев, как предписывает штат военного времени. Он отметил, что пока резервные формирования могут быть укомплектованы лишь на 70 процентов от изначальных планов.