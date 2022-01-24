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Парикмахер раскрыл способы сохранить укладку феном на несколько недель

Мастер заявил, что для сохранения объема лучше спать на подушке для шеи

Фото: SACO HAIR

Парикмахер из Великобритании раскрыл несколько способов сохранить укладку феном на несколько недель. Его слова приводит The Sun.

Ричард Эшфорт (Richard Ashforth) объяснил, что для сохранения объема волос после посещения салона красоты лучше спать на специальной подушке для шеи. По его словам, так локоны не будут спутываться и тереться друг об друга, и наутро прическа сохранится в первозданном виде. Мужчина также порекомендовал приобрести шелковую наволочку, чтобы во время сна на волосах не образовывались колтуны.

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Помимо этого, эксперт посоветовал не мыть голову и надевать шапочку во время принятия душа. Мастер салона красоты подчеркнул, что не стоит использовать слишком большое количество уходовых средств, поскольку они могут разрушить объем волос. «Можно нанести немного сухого шампуня на корни, если они станут жирными, и сыворотку на кончики, если они распушатся», — объяснил он.

Кроме того, Эшфорт настоял на отказе от активных спортивных упражнений в пользу йоги, так как прическа может испортиться из-за чрезмерного выделения пота. В заключение британец порекомендовал меньше трогать волосы руками, поскольку при прикосновении на пряди переносятся жир и грязь.

Ранее в январе девушка хотела сделать укладку и осталась со шрамом на лице. Пользовательница сети Эльза Томпсон (Elsa Thompson) рассказала, что захотела накрутить волосы с помощью щипцов для завивки. По ее словам, она случайно уронила горячий инструмент на лицо и сильно обожгла его. В конце видео девушка показала, что на ее коже остался большой шрам.

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Таисия Косинцева
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