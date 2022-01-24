На Украине обвинили Россию в военном шантаже

Украинские депутаты обратятся к международным организациям и парламентам других стран с требованием признать действия России по отношению к Украине военным шантажом. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает «Страна».

Верховная Рада направит обращение к Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому парламенту, правительствам и парламентам других стран, а также парламентским ассамблеям международных организаций. Депутаты обвиняют Россию в том, что она требует не брать Украину в НАТО, тем самым мешая «реализации европейских и евроатлантических стремлений».

Депутаты требуют, чтобы незаконность требований России была признана на международном уровне.

В декабре Россия обнародовала проект договора с США о гарантиях безопасности. В частности, Москва требует гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, не включит в состав Украину, а также не поставит свои военные базы в постсоветских странах.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, компромисс между Россией и США по поводу права Украины вступить в Североатлантический альянс невозможен. По его словам, такой позиции придерживаются все страны-члены НАТО.