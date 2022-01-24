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Четыре крупные иностранные авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве

Авиакомпании Swiss, Lufthansa и KLM отказались от ночной стоянки самолетов на Украине

Фото: Международный аэропорт «Борисполь»

Четыре крупных иностранных авиаперевозчика — немецкая компания Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM — отказались от ночной стоянки своих самолетов в Киеве по соображениям безопасности. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил портал Avianews.com.

«Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-ресурса flightradar24.com, 23 января эти перевозчики изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране. Ряд рейсов компании отменили.

Ранее МИД Японии повысило уровень опасности поездок на Украину и призвало граждан отказаться от путешествия в страну на фоне усиления военного присутствия России на украинской границе. Японцам порекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами для того, чтобы незамедлительно покинуть территорию республики.

22 января Госдеп США распорядился 24 января начать эвакуацию с Украины американских дипломатов и их семей. Такому же примеру последовала Германия и Австралия.

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Валентина Процкова
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