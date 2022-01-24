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В России резко выросли продажи поддельных сертификатов о вакцинации

ИБ-компания Check Point объяснила рост цен на поддельные ковид-сертификаты волной омикрона

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

ИБ-компания Check Point Research установила, что в конце декабря 2021 года-начале январе 2022-ого в России резко выросли в цене поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тесты на наличие инфекции. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперт по безопасности Check Point Software Technologies Лиад Мизрахи заявил, что наиболее резко подорожали ковид-сертификаты в США и Европе, особенно в Великобритании. В России наблюдалась аналогичная ситуация. Стоимость документа варьировалась от 75 до 500 долларов, отметил он.

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Возросшие продажи фальшивых документов в Check Point Research объяснили волной омикрона. В течение последних нескольких недель наблюдается рост торговли фальшивыми сертификатами о вакцинации, поскольку страны вводят или ужесточают ограничения по борьбе с распространением новой мутации коронавируса.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил, что мошенники активизировали свою деятельность из-за новой волны пандемии. Он связал это с желанием людей путешествовать даже во время ограничений.

«Сегодня злоумышленники сфокусировали свое внимание, в том числе на сертификатах. Вероятно, они пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался о проблеме поддельных COVID-сертификатов в городе. По его словам, такая проблема в городе существует, однако она не носит глобальный характер.

Марина Совина
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