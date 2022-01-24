В Windows появился голосовой ввод

Специалисты Microsoft добавили в Windows 11 возможность ввода текста голосом. Об этом сообщается на сайте компании.

Функция голосового ввода появилась в сборке 22538, предназначенной для участников программы предварительного тестирования. При ее активации на экране появляется виртуальная клавиатура, каждая клавиша на которой пронумерована. Для ввода необходимых букв пользователю нужно будет произнести определенную последовательность цифр.

Также с помощю голоса можно вызвать или закрыть виртуальную клавиатуру, а также переключиться между источниками ввода. По словам представителей компании, потребители смогут надиктовывать ОС не только текст, но и цифры, специальные символы и эмодзи.

В сообщении говорится, что в магазине Microsoft также доступно приложение Speech Pack, которое должно помочь улучшить качество распознавания голосовых команд. По словам представителей корпорации, голосовой ввод текста поможет потребителям с ограниченными возможностями более полноценно использовать Windows 11. Когда новая опция будет развернута для всех пользователей операционной системы, не сообщается.

В середине января журналисты выяснили, что новая операционная система Microsoft позволяет работать с дискетами. Для открытия дискет или записи информации на данный тип носителя нужно прописать к ним путь в «Диспетчере задач».