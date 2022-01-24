На одном из российских судостроительных заводов загорелся корабль

На территории судостроительного завода «Моряк» в Ростове-на-Дону загорелся корабль. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщает ТАСС.

Уточняется, что пожар в трюме судна зафиксировали прибывшие пожарно-спасательные подразделения.

«В 15:14 мск в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, 3 (судостроительный завод ОАО "Моряк"), поступило сообщение о загорании на судне (земснаряд)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС отметили, что угроза распространения огня отсутствует, так как корабль стоит отдельно. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее на корвете «Проворный», который строится на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Его площадь достигла 800 квадратных метров. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.