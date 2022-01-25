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Россиянка посетила Египет и выяснила претензии египтян к русским туристам

Россиянка рассказала, что египтяне недовольны жалобами русских на разные цены в магазинах

Фото: Shutterstock

Россиянка посетила Египет и выяснила у местных жителей самые раздражающие привычки русских туристов. О претензиях египтян к отечественным путешественникам девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка вспомнила, что впервые столкнулась с недовольством египтян в магазине — по словам девушки, продавец разозлился, что россияне заметили отсутствие ценников и начали предъявлять претензии: почему местным жителям и иностранцам товары отпускаются по разной стоимости.

«Для вас, людей из России, это дешево! Постоянно приходят такие же, как вы, недовольные тем, как я работаю! Если бы вы были местными, цена была бы другая, это же ясно! Вот немцы не такие, как ваши люди, ни разу не жаловались, не торговались», — привела слова продавца автор блога.

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Также девушка расспросила сотрудников отеля, в котором отдыхала, о странных и забавных случаях с русскими туристами. Так, одного работника удивило, что путешественники из России, несмотря на питание «все включено», выносят из ресторанов еду, пряча от персонала продукты в салфетки.

«Я сама видела такое постоянно, однажды увидела и вовсе забавную картину: женщина 60 лет просто закинула в сумку все содержимое тарелки. Выглядело это очень смешно. Надеюсь, на дне сумки хотя бы был пакет!», — подтвердила слова египтянина россиянка.

Кроме того, недоумение у работников отеля вызывают очереди россиян перед рестораном в ожидании его открытия. По словам сотрудника, туристы постоянно спешат и требуют пустить на прием пищи заранее, высказывая недовольство криками на русском языке.

В декабре 2021 года российская туристка, которая часто путешествует по стране и за ее пределами, назвала самые раздражающие привычки отдыхающих. Девушка считает, что неудобства остальным причиняют те люди, которые опаздывают на экскурсии, устраивают «забеги» по магазинам, теряются в них или покупают доставляющие дискомфорт сувениры — например, ароматную рыбу или громко звенящие колокольчики.

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Дарья Рыбак
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