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Девайс Apple помог рассекретить немецкие спецслужбы

Активистка Лилит Виттманн нашла адрес немецкой спецслужбы с помощью AirTag

Фото: dreii / Shutterstock

Немецкая активистка Лилит Виттманн (Lilith Wittmann) рассекретила адрес государственной организации с помощью умной метки AirTag. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В своем блоге на Medium Виттманн рассказала, как искала следы Федеральной службы связи Германии (Bundesservice Telekommunikation), которую она считает секретной госорганизацией, приближенной к спецслужбам. Женщине удалось выяснить местоположение компании с помощью умной метки AirTag, предназначенной для поиска потерянных вещей.

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Специалистка рассказала, что искала следы Федеральной службы связи в интернете и общалась на эту тему с чиновниками, но либо не нашла практически никакой полезной информации, либо спикеры отказывались обсуждать с ней эту тему. Лилит Виттманн отправила посылку с находящейся в ней меткой AirTag по адресу организации, о котором она узнала в сети.

Спустя некоторое время активистка с помощью приложения «Локатор» выяснила, что посылка попала в сортировочный центр Кельн-Эренфельде, а затем ее доставили в Управление по защите Конституции в Кельне. Таким образом Виттман выяснила, что офис Федеральной службы связи находится на западе страны.

В своем блоге автор сообщила, что продолжит расследовать деятельность тайной организации. Так, женщина не может понять, почему интересующий ее государственный орган засекречен и официально не имеет бюджета.

Ранее стало известно, что в США маячок AirTag от Apple начали использовать для отслеживания посылок. Новое применение аксессуару для поиска потерянных вещей нашла супруга военнослужащего Валери Макналти, которая использовала метку при переезде.

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Андрей Ставицкий
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