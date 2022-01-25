Австралия призвала воздержаться от спекуляций на тему российской агрессии

Стоит избегать паники и слухов о неизбежности вторжения России на Украину. Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, передает ABC.

Министр призвала воздержаться от спекуляций на тему российской военной агрессии и подчеркнула необходимость продолжения дипломатического диалога западных стран с Россией. «Важно участвовать в дипломатической деятельности, чтобы обеспечить абсолютную ясность взглядов стран-единомышленников — в нашем случае либеральных демократий, и Австралия будет продолжать это делать», — сказала она.

Пейн еще раз указала, что Канберра не намерена оказывать военную помощь Киеву даже в случае обострения ситуации. Дипломат отметила, что Австралия готова поддержать украинскую сторону только в сфере кибербезопасности. «Австралия продолжит призывать к деэскалации ситуации и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заключила министр.

Ранее власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева на фоне роста напряженности на российско-украинской границе. Также Канберра призвала австралийских граждан, находящихся на Украине, как можно скорее покинуть страну ради их же безопасности. Газета отмечает, что на украинской территории находятся около 1400 австралийцев.