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Австралия призвала воздержаться от спекуляций на тему российской агрессии

Глава МИД Австралии: стоит избегать паники и слухов на тему вторжения России на Украину
Марис Пейн

Марис Пейн. Фото: Andrew Harnik / Reuters

Стоит избегать паники и слухов о неизбежности вторжения России на Украину. Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, передает ABC.

Министр призвала воздержаться от спекуляций на тему российской военной агрессии и подчеркнула необходимость продолжения дипломатического диалога западных стран с Россией. «Важно участвовать в дипломатической деятельности, чтобы обеспечить абсолютную ясность взглядов стран-единомышленников — в нашем случае либеральных демократий, и Австралия будет продолжать это делать», — сказала она.

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Пейн еще раз указала, что Канберра не намерена оказывать военную помощь Киеву даже в случае обострения ситуации. Дипломат отметила, что Австралия готова поддержать украинскую сторону только в сфере кибербезопасности. «Австралия продолжит призывать к деэскалации ситуации и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заключила министр.

Ранее власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева на фоне роста напряженности на российско-украинской границе. Также Канберра призвала австралийских граждан, находящихся на Украине, как можно скорее покинуть страну ради их же безопасности. Газета отмечает, что на украинской территории находятся около 1400 австралийцев.

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Анжелика Бережная
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