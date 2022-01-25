Эпичная драка белых медвежат на Ямале попала на видео

В вахтовом поселке Харасавэй на Ямале белые медвежата устроили эпичную драку. Видео с косолапыми опубликовано в Instagram-аккаунте «Хара и Савэй».

На кадрах видно, как белые медвежата в снегу надавали друг другу оплеух. Но никто из косолапых участников конфликта серьезные травмы не получил.

Жители Ямала после появления ролика предположили, что косолапые не поделили еду и подрались. Ранее эти медведи преодолели более 600 километров по льду Карского моря, чтобы клянчить угощения у людей.

Также сообщалось, что двух белых медвежат решили отправить на полуостров Явай. В окружном департаменте природно-ресурсного регулирования пояснили, что в составе группы, вылетевшей из Надыма за медвежатами, присутствуют представители НЭЦ «Морские млекопитающие», ООО «Газпром добыча Надым» и департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Все вместе они предпримут новую попытку отправить косолапых в естественную среду обитания. Животных намерены перевезти на вертолете в национальный парк «Гыданский» на полуостров Явай, который находится в 300 километрах от месторождения.

